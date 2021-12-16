Кремль прокоментував рішення суду про російських військових на Донбасі

Окупанти на Донбасі, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/ua/n164511-kreml-prokomentuvav-rishennya-sudu-pro-rosiyskyh-viyskovyh-na-donbasi.html

Ракурс

У Кремлі відреагували на рішення Кіровського районного суду Ростова-на-Дону, який де-юре визнав присутність російського окупаційного військового контингенту на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поява у вироку суду тези про постачання продуктів російським військовим в ОРДЛО є «помилкою укладачів тексту», повідомляє агентство «Інтерфакс».

Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо, — заявив він.

Також Пєсков запевнив, що на контрольованій терористичними організаціями ЛНР та ДНР території нібито немає ніяких збройних сил РФ.

Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації, — стверджує він.

Пєсков заявив, що продукти, які згадувалися в рішенні суду, нібито призначалися не російській армії, а могли бути «гуманітарною допомогою».

Гуманітарна допомога постійно поставляється, — заявив він. — Це помилка тих, хто складав цей документ.

Джерело: «Інтерфакс»