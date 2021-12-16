Російські окупанти визнали, що воюють в Україні - рішення суду в Ростові, фото - Ліга

https://racurs.ua/ua/n164491-rosiyski-okupanty-vyznaly-scho-vouut-v-ukrayini-rishennya-sudu-v-rostovi.html

Ракурс

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону де-юре визнав присутність російського окупаційного військового контингенту на території угруповань ЛНР і ДНР.

Відповідні матеріали є у тексті судового розгляду щодо заступника керівника регіонального управління з військового харчування «АУП Ростов-на-Дону» ТОВ «Технологія» В’ячеслава Забалуєва. Його у листопаді засудили за ч. 3 ст. 291.1 (посередництво у хабарництві) до п’яти років у виправній колонії КК РФ.

Фігурант у 2019 році систематично давав хабарі у розмірі 90 тис. рублів головному державному санітарному лікарю Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу підполковнику медичної служби Гончарову.

Санлікар мав не проводити перевірку продуктів харчування у військовій частині Збройних Сил Російської Федерації.

Один із колишніх заступників керівника ТОВ «Технологія» на прізвище Брейт, який виступав на процесі як свідок, заявив, що «дане продовольство призначалося для відправки до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР».

Періодичність постачання — один раз на два тижні. Колона формувалася із більш ніж 70 машин вантажопідйомністю приблизно 40 т та загальним обсягом понад 1,3 тис. тонн. В асортимент продовольства входили борошно, консерви, свіжі овочі. Сумарна вартість продовольства на одне постачання становила понад 130 млн рублів, — йдеться в матеріалах судового процесу.

Судячи з подальшого опису суті справи, корупційні зв’язки існували по всьому ланцюжку закупівель та постачання продовольства російським військам на Донбасі. У 2018 році через те, що відповідальні особи «заплющували очі» на якість поставок, до «республіки» прибували вже зіпсовані продукти, у зв’язку з чим «суспільству було завдано багатомільйонних збитків».

Це судове рішення поки ще доступне за посиланням — http://судебныерешения.рф/64073623#decision

За підрахунками «Радіо Свобода», постачання 1,3 т продовольства щотижня вистачало б для забезпечення приблизно 26 тис. жителів. Однак із вироку не випливає, що постачанням займалася лише одна компанія.

Росія завжди заперечувала участь своїх військовослужбовців у війні на сході України, стверджуючи, що українським військам там протистоїть нібито «народна міліція», а громадяни РФ можуть бути присутніми лише як добровольці. Водночас, кілька журналістських розслідувань та публікації українських спецслужб вказували, що ЗС РФ брали безпосередню участь у бойових діях. Йшлося про підтримку артилерійськими ударами і бої між російськими військовими та ЗСУ.