Олександр Корнієнко, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n164490-mashynne-golosuvannya-koly-vono-z-yavytsya-v-ukrayini-rozpoviv-korniienko.html

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В Україні до 2024 року можуть почати запроваджувати «машинне» голосування, при якому виборець вкидає бюлетень не до урни, а до спеціальної машини, яка відразу зараховує голос.

Очікується, що таке нововведення дозволить збільшити мотивацію громадян, зокрема молоді, брати участь у виборах. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Коли 4−5 днів йде на прийняття якихось рішень на виборах, це для молоді незрозуміло. Вони кажуть: ми ж щойно проголосували, скажіть, який там результат. Тому машинне голосування буде стимулювати їх, — вважає політик.

На думку Корнієнка, ця технологія унеможливить фальсифікації на дільницях і різного роду маніпуляції з протоколами.

Політик зазначив, що така форма голосування вже імплементується у низці країн світу.

Водночас він зауважив, що запровадження «машинного» голосування потребує значних інвестицій — на кожну з 30 тис. виборчих дільниць потрібні по дві машини вартістю від 400 до 700 євро, залежно від комплектації.

Тобто 30 млн євро десь треба взяти. Це 7 млрд гривень просто на переоснащення, ще треба навчити членів комісій і так далі. Але це перспективний напрямок, весь світ до нього йде, — додав Корнієнко.



Водночас на дільницях мають залишатися й урни для «традиційного» способу голосування, зазначив Корнієнко.

Джерело: «РБК-Україна»