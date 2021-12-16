Четверо дітей загинули внаслідок падіння з батуту в Австралії. Фото: ВВС

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Четверо дітей загинули в Австралії внаслідок падіння з надувного батуту, який знесло вітром.

Трагедія сталася в штаті Тасманія 16 грудня, під час шкільного свята у місті Девонпорт. Попередньо встановлено, що вітер підняв батут у повітря і діти впали з висоти приблизно 10 м. Внаслідок падіння загинули два хлопчики та дві дівчинки, які навчалися віком від 10 до 12 років. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані поліції.

Крім того, внаслідок падіння травмувалися п’ятеро дітей. Спершу їмнадали медичну допомогу на місці, а потім госпіталізували до лікарень на гелікоптерах.

Австралійська влада назвала сьогоднішню трагедію немислимою.

Коли веселе свято маленьких дітей обертається такою жахливою трагедією, це просто розбиває серце, — зазначив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Нагадаємо, у липні в білоруському місті Олександрія сильний вітер повалив надувні батути. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб, серед них двоє дітей.

Джерело: BBC