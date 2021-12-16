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Ракурс
Четыре ребенка погибли в результате падения из батута в Австралии. Фото: ВВС

Сильный ветер в Австралии поднял в воздух батут с детьми, есть погибшие (ВИДЕО)

16 дек 2021, 10:23
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Четыре ребенка погибли в Австралии в результате падения с надувного батута, который снесло ветром.

Трагедия произошла в штате Тасмания 16 декабря, во время школьного праздника в городе Девонпорт. Предварительно установлено, что ветер поднял батут в воздух и дети упали с высоты примерно 10 м. В результате падения погибли два мальчика и две девочки, которые учились в возрасте от 10 до 12 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные полиции.

Кроме того, в результате падения травмировались пятеро детей. Сначала им оказали медицинскую помощь на месте, а затем госпитализировали в больницы на вертолетах.

Австралийские власти назвали сегодняшнюю трагедию немыслимой.

Когда веселый праздник маленьких детей оборачивается такой ужасной трагедией, это просто разбивает сердце, — отметил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.


Напомним, в июле в белорусском городе Александрия сильный ветер повалил надувные батуты. В результате инцидента пострадали пять человек, среди них двое детей.

Источник: BBC

Источник: Ракурс


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