Александр Корниенко, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n164490-mashinnoe-golosovanie-kogda-ono-poyavitsya-v-ukraine-rasskazal-kornienko.html

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В Украине до 2024 года могут начать вводить «машинное» голосование, при котором избиратель вбрасывает бюллетень не в урну, а в специальную машину, которая сразу относит голос.

Ожидается, что такое нововведение позволит увеличить мотивацию граждан, в частности, молодежи, участвовать в выборах. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил об этом в интервью агентству РБК-Украина.

Когда 4−5 дней идет на принятие каких-либо решений на выборах, это для молодежи непонятно. Они говорят: мы же только что проголосовали, скажите, какой там результат. Поэтому машинное голосование будет стимулировать их, — считает политик.

По мнению Корниенко, эта технология исключит возможность фальсификации на участках и разного рода манипуляции с протоколами.

Политик отметил, что подобную форму голосования уже имплементируют в ряде стран мира.

В то же время он отметил, что введение «машинного» голосования требует значительных инвестиций — на каждый из 30 тыс. избирательных участков требуется по две машины стоимостью от 400 до 700 евро, в зависимости от комплектации.

То есть 30 млн евро где-то нужно взять. Это 7 млрд гривен просто на переоснащение, еще нужно научить членов комиссий и так далее. Но это перспективное направление, весь мир к нему идет, — добавил Корниенко.



В то же время, на участках должны оставаться и урны для «традиционного» способа голосования, отметил Корниенко.

Источник: «РБК-Украина»