Москва забула про полоненого біля Золотого шпигуна на засіданні ТКГ. Фото:

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Затриманий на Донбасі проросійський бойовик-шпигун Андрій Косяк більше не цікавий для Москви.

У ході засідання Гуманітарної підгрупи було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, утримуваних у зв’язку з конфліктом на непідконтрольній території. Проте російські представники цю ідею не підтримали. Також делегацію РФ не зацікавила доля раніше затриманого Косяка. Це питання вони не захотіли обговорювати. Про це повідомила Тристороння контактна група в Telegram.

У ТКГ зазначили, що російська сторона продовжує лінію на обмеження перетину громадянами, що мешкають на тимчасово окупованих територіях. Москва не зважала на численні заклики Києва дозволити мешканцям з ОРДЛО отримати пенсії та соціальні виплати з боку України.

На засіданні групи також погодили розглянути можливість продовження платіжних карток «Ощадбанк» для виплати пенсій через погіршення епідемічного стану з коронавірусом.

Наступне засідання заплановане на 10 листопада.

Нагадаємо, 13 жовтня українські бійці затримали бойовика, який під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України. Затриманим виявився найманець самопроголошеної Луганської народної республіки Андрій Косяк, який був представником Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню з боку окупантів ЛНР.

Після цього бойовики заявили про припинення контактів з Києвом у Спільному центрі контролю й координації та участь у ТКГ і почали блокувати готель Park Inn у Донецьку і бази в Горлівці, де базуються члени місія ОБСЄ. Після блокування готелю СММ ОБСЄ заявила про призупинення своєї роботи на Донбасі, але згодом відновила її.