https://racurs.ua/n162247-rossiyane-zabyli-o-plennom-vozle-zolotogo-shpione-kosyake-na-zasedanii-tkg.html

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Задержанный на Донбассе пророссийский боевик-шпион Андрей Косяк больше не интересен для Москвы.

В ходе заседания Гуманитарной подгруппы было выдвинуто предложение вернуть правительству Украины в одностороннем порядке трех женщин, удерживаемых в связи с конфликтом на неподконтрольной территории. Однако российские представители эту идею не поддержали. Также делегацию РФ не заинтересовала судьба ранее задержанного Косяка. Этот вопрос они не захотели обсуждать. Об этом сообщила Трехсторонняя контактная группа в Telegram.

В ТКГ отметили, что российская сторона продолжает линию на ограничение пересечения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях. Москва не обращала внимания на многочисленные призывы Киева разрешить жителям из ОРДЛО получить пенсии и социальные выплаты со стороны Украины.

На заседании группы также согласовали рассмотреть возможность продления платежных карт «Ощадбанк» для выплаты пенсий из-за ухудшения эпидемического состояния с коронавирусом.

Следующее заседание запланировано на 10 ноября.

Напомним, 13 октября украинские бойцы задержали боевика, который под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины. Задержанным оказался наемник самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Косяк, который был представителем Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня со стороны оккупантов ЛНР.

После этого боевики заявили о прекращении контактов с Киевом в Совместном центре контроля и координации и в ТКГ и начали блокировать отель Park Inn в Донецке и базы в Горловке, где базируются члены миссия ОБСЕ. После блокирования отеля СММ ОБСЕ заявила о приостановке своей работы на Донбассе, но впоследствии возобновила ее.