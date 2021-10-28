ДТП с 16-летним мажором в Харькове - подростку избрали меру пресечения

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Суд избрал меру пресечения 16-летнему парню, совершившему смертельное ДТП в Харькове. Его отправили под стражу на 60 дней без права внесения залога. В аварии на проспекте Гагарина погиб 58-летний водитель. ДТП находится в фокусе пристального внимания общества.

В Киевском райсуде Харькова перед заседанием началась «классическая ситуация» для ДТП. Подросток на вопросы журналистов ответил, что «отказали тормоза».

Адвокат Николая Харьковского Инна Данилова, представляющая сторону защиты в суде по делу аварии на проспекте Гагарина, заявила, что ее клиент не помнит, находился ли он за рулем в момент столкновения с Chevrolet. Защита просил отправить Николая под круглосуточный домашний арест.

Адвокат пожаловалась, что 16-летнему «мажору» якобы не была оказана необходимая медицинская помощь в больнице и почти сразу его отправили ​​в изолятор. Говорит, что врачи якобы «приклеили ватку, рану никто не зашил, она открыта и в ней дыра».

Кроме того, адвокат пожаловалась на угрозы в свой адрес. Также она заявила, что отец Николая — обычный рубщик мяса на рынке, а мама находится в Германии вместе с ключами и техпаспортом на машину и приедет на следующей неделе. Авто она купила себе якобы буквально неделю назад.

Мама Николая, по словам Даниловой, дала указания совершеннолетнему человеку забрать авто из СТО, где она оставила его после покупки. С этим человеком в машине и был Николай. Дальнейшие подробности адвокату неизвестны.

Правоохранители вчера заявляли, что обвинение будет настаивать на аресте без права внесения залога.