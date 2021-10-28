ДТП з 16-річним мажором у Харкові - підлітку обрали запобіжний захід, фото - Україна 24

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Суд обрав запобіжний захід 16-річному хлопцю, який скоїв смертельну ДТП у Харкові. Його відправили під варту на 60 діб без права внесення застави. В аварії на проспекті Гагаріна загинув 58-річний водій, ДТП перебуває у фокусі прискіпливої уваги суспільства.

У Київському райсуді Харкова перед засіданням почалася «класична ситуація» для жахливих ДТП. Підліток на питання журналістів відповів, що «відмовили гальма».

Адвокат Миколи Харківського Інна Данилова, яка представляє сторону захисту в суді у справі аварії на проспекті Гагаріна, заявила, що її клієнт не пам’ятає, чи перебував за кермом у момент зіткнення з Chevrolet. Захист просив відправити Миколу під цілодобвий домашній арешт.

Адвокат поскаржилася, що 16-річному «мажору» нібито не надали необхідну медичну допомогу в лікарні та майже одразу відправили до ізолятора. Каже, що лікарі нібито «приклеїли ватку, рану ніхто не зашив, вона відкрита і в ній дірка».

Окрім іншого, адвокат поскаржилася на погрози на свою адресу. Також вона заявила, що батько Миколи «розробляє м’ясо на ринку», а мама знаходиться в Німеччині разом із ключами та техпаспортом на машину і приїде наступного тижня. Авто вона купила собі нібито буквально тиждень тому.

Мама Миколи, за словами Данилової, дала вказівки повнолітній людині забрати авто зі СТО, де вона залишила його після покупки. З цією людиною і був Микола. Подальші подробиці адвокату невідомі.

Правоохоронці вчора заявляли, що обвинувачення наполягатиме на арешті без права внесення застави.