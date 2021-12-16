Российские оккупанты признали, что воюют в Украине — решение суда в Ростове

https://racurs.ua/n164491-rossiyskie-okkupanty-priznali-chto-vouut-v-ukraine-reshenie-suda-v-rostove.html

Ракурс

Кировский районный суд Ростова-на-Дону де-юре признал присутствие российского оккупационного военного контингента на территории группировок ЛНР и ДНР.

Соответствующие материалы содержатся в тексте судебного разбирательства относительно заместителя руководителя регионального управления по военному питанию «АУП Ростов-на-Дону» ООО «Технология» Вячеслава Забалуева. Его в ноябре осудили по ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) до пяти лет в исправительной колонии УК РФ.

Фигурант в 2019 году систематически давал взятки в размере 90 тыс. рублей главному государственному санитарному врачу Центра государственного санитарно эпидемиологического надзора Южного военного округа подполковнику медицинской службы Гончарову.

Санврач должен был не проводить проверку продуктов питания в военной части Вооруженных Сил Российской Федерации.

Один из бывших заместителей руководителя ООО «Технология» по фамилии Брейт, выступавший на процессе как свидетель, заявил, что «данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».

Периодичность поставки — один раз в две недели. Колонна формировалась из более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 т и общим объемом более 1,3 тыс. тонн. В ассортимент продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей, — говорится в материалах судебного процесса.

Судя по дальнейшему описанию сути дела, коррупционные связи существовали по всей цепочке закупок и поставке продовольствия российским войскам на Донбассе. В 2018 году из-за того, что ответственные лица «закрывали глаза» на качество поставок, в «республику» прибывали уже испорченные продукты, в связи с чем «обществу был нанесен многомиллионный ущерб».

Это судебное решение пока еще доступно по ссылке — http://судебныерешения.рф/64073623#decision

По подсчетам «Радио Свобода», поставки 1,3 т продовольствия еженедельно хватало бы для обеспечения примерно 26 тыс. жителей. Однако из приговора не следует, что поставкой занималась только одна компания.

Россия всегда отрицала участие своих военнослужащих в войне на востоке Украины, утверждая, что украинским войскам там противостоит якобы «народная милиция», а граждане РФ могут присутствовать только как добровольцы. В то же время, несколько журналистских расследований и публикации украинских спецслужб указывали, что ВС РФ принимали непосредственное участие в боевых действиях. Речь шла о поддержке артиллерийскими ударами и боях между российскими военными и ВСУ.