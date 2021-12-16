Астероїди перетворили Венеру на «філію пекла». Фото: purushottama.com

https://racurs.ua/ua/n164510-asteroyidy-peretvoryly-veneru-na-filiu-pekla-vcheni.html

Ракурс

Планета Венера одночасно схожа і не схожа на Землю — у цих планет приблизно однакова щільність і порівняна маса.

І якщо Земля стала придатною для життя в Сонячній системі, то на Венері утворилася справжня «філія пекла». Причиною непридатності життя на цій планеті змогли стати астероїди, які періодично з шаленою швидкістю стикалися з Венерою. При цьому космічне каміння на різній швидкості стикалося з Землею та Венерою на ранніх етапах їх формування. Про це заявили планетологи з Південно-Західного дослідницького інституту на конференції Американського геофізичного союзу, повідомляє ресурс AGU.

Дослідники змоделювали динаміку зіткнень порівняно невеликих кам’яних тіл на орбіті молодого сонця з тільки сформованими планетами. І такі розрахунки показують, що в період 4.5−4.0 млрд років тому кожне четверте зіткнення астероїдів з Венерою було на швидкості понад 30 км/с. Тоді як для Землі лише кожне десяте зіткнення могло бути на такій високій швидкості.

Чим більша швидкість астероїда, тим більше енергії виділиться при його зіткненні з планетою. Падіння досить великого тіла може повністю розплавити мантію планети, через що її еволюція зупиниться. Наприклад, не запуститься процес тектонічного руху плит або первинну атмосферу цілком здує з планети, — кажуть вчені.

Науковці вважають, що все більше досліджень вказують на те, що шанси у життя зародитися на Венері якщо і були, то досить мізерні.

Нагадаємо, астрофізики побудували кліматичну модель для ранньої Венери, а заодно і для Землі. Вчені стверджують, що на Венері ніколи не було океану, а Земля могла перетворитися на паровий котел.

Джерело: AGU