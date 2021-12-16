Реформи винні у падінні рейтингу влади, вважають у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n164509-reformy-vynni-u-padinni-reytyngu-vlady-vvajaut-u-sluzi-narodu.html

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Новий рейтинг партій й падіння довіри населення до влади прокоментував заступник голови Верховної Ради й один з лідерів монобільшості Олександр Корнієнко. Він також назвав причину лідерства політсили екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» в рейтингу партій, який довгий час очолювала «Слуга народу».

…Є причина, що суспільство і окремі його групи з тих чи інших причин боляче сприймають ті чи інші реформи. До того ж є медійне підсвічування різних питань. Як, наприклад, земельна реформа, у якої були чіткі політичні вороги — це відома наша опозиційна партія «Батьківщина», — зазначив політик в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він вважає, що частина виборців, які віддали свій голос політсилі Володимира Зеленського, більше орієнтовані на «Батьківщину».

На Юлію Володимирівну… Можливо, частина з них голосувала за нас, але…, коли вони голосували, то не бачили, що в програмі є такий пункт, як повернення ринку землі, — вважає Корнієнко.



Також, на його думку, громадяни не вірили в реалізацію деяких програмних пунктів партії влади, оскільки в Україні «немає традиції вірити обіцянкам політиків» і читати програми партій, з якими вони йдуть на вибори.

Джерело: «РБК-Україна»