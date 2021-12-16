Падіння рейтингів оригінально пояснили у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n164507-padinnya-reytyngiv-oryginalno-poyasnyly-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

Падіння рейтингів «Слуги народу» оригінально пояснив заступник голови Верховної Ради й один з лідерів монобільшості Олександр Корнієнко.

Наш випадок зовсім інший, тому що темпи падіння (рейтингу «слуг» — ред.) набагато менші. Хто знає математику, той знає, що є швидкість, а є прискорення. Прискорення — це похідна від швидкості. Воно у нас набагато нижче. Тобто є певне зростання таких показників, які свідчать про зменшення довіри до діючої влади, але воно йде набагато меншими темпами, — зазначив Корнієнко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він зауважив, що за рік «Слуга народу» не втратила позицій, а залишилася в тих же цифрах.

Тобто з грудня 2020 року по грудень 2021 року ми, за показниками КМІСу, приблизно маємо 19%, — каже Корнієнко.

Політик додав, що за внутрішніми опитуваннями монобільшість нібито має кращі показники підтримки серед українців.

Багато виборців вважають, що ми робимо те, що маємо робити, те, що ми обіцяли, і це їм подобається. Це дуже широкий спектр питань: від «Великого будівництва» до конкретних реформ в парламенті, і від боротьби з олігархами до міжнародної співпраці та підтримки, — зазначив нардеп.



Нагадаємо, грудневий рейтинг партій в Україні очолила партія Петра Порошенка «Європейська солідарність». Її підтримують 13,7% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати та визначився зі своїм вибором. Водночас партію Володимира Зеленського «Слуга народу» підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Джерело: «РБК-Україна».