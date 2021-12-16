Падение рейтингов оригинально объяснили в «Слуге народа»

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Падение рейтингов «Слуги народа» оригинально объяснил заместитель председателя Верховной Рады и один из лидеров монобольшинства Александр Корниенко.

Наш случай совсем другой, потому что темпы падения (рейтинга «слуг» — ред.) гораздо меньшие. Кто знает математику, тот знает, что есть скорость, а есть ускорение. Ускорение — это производное от скорости. Оно у нас гораздо ниже. Есть определенный рост таких показателей, которые свидетельствуют об уменьшении доверия к действующей власти, но он идет гораздо меньшими темпами, — отметил Корниенко в интервью «РБК-Украина».

Политик отметил, что за год «Слуга народа» не потеряла позиции, они осталась в тех же цифрах.

То есть с декабря 2020 года по декабрь 2021 года мы, по показателям КМИСа, примерно имеем 19%, — говорит Корниенко.

Он добавил, что по внутренним опросам монобольшинство якобы имеет лучшие показатели поддержки среди украинцев.

Многие избиратели считают, что мы делаем то, что должны делать, то, что мы обещали, и это им нравится. Это очень широкий спектр вопросов: от «Большого строительства» до конкретных реформ в парламенте и от борьбы с олигархами до международного сотрудничества и поддержки, — отметил нардеп.



Напомним, декабрьский рейтинг партий в Украине возглавила партия Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ее поддерживают 13,7% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором. В то же время, партию Владимира Зеленского «Слуга народа» поддерживают 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Источник: «РБК-Украина»