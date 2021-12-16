Реформы виновны в падении рейтинга власти, считают в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n164509-reformy-vinovny-v-padenii-reytinga-vlasti-schitaut-v-sluge-naroda.html

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Новый рейтинг партий и падение доверия населения к власти прокомментировал заместитель председателя Верховной Рады и один из лидеров монобольшинства Александр Корниенко. Он также назвал причину лидерства политсилы экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» в рейтинге партий, который долгое время возглавляла «Слуга народа».

…Есть причина того, что общество и отдельные его группы по тем или иным причинам больно воспринимают те или иные реформы. К тому же есть медийная подсветка разных вопросов. Как, например, земельная реформа, у которой были четкие политические враги, — это известная наша оппозиционная партия «Батькивщина», — отметил политик в интервью «РБК-Украина».

Он считает, что часть избирателей, отдавших свой голос политсиле Владимира Зеленского, были больше ориентированы на «Батькивщина».

На Юлию Владимировну… Возможно, часть из них голосовала за нас, но… когда они голосовали, то не видели, что в программе есть такой пункт, как возвращение рынка земли, — считает Корниенко.

Также, по его мнению, граждане не верили в реализацию некоторых программных пунктов партии власти, поскольку в Украине отсутствует «традиция верить обещаниям политиков» и читать программы партий, с которыми они идут на выборы.