Астероиды превратили Венеру в «филиал ада». Фото: purushottama.com

https://racurs.ua/n164510-asteroidy-prevratili-veneru-v-filial-ada-uchenye.html

Ракурс

Планета Венера одновременно похожа и не похожа на Землю — у этих планет примерно одинаковая плотность и сопоставимая масса.

И если Земля стала пригодной для жизни в Солнечной системе, то на Венере образовался настоящий «филиал ада». Причиной непригодности к жизни на этой планете смогли стать астероиды, которые периодически с бешеной скоростью сталкивались с Венерой. При этом космические камни на разной скорости сталкивались с Землей и Венерой на ранних этапах их формирования. Об этом заявили планетологи из Юго-Западного исследовательского института на конференции Американского геофизического союза, сообщает ресурс AGU.

Исследователи смоделировали динамику столкновений сравнительно небольших каменных тел на орбите молодого Солнца с только сформированными планетами. И такие расчеты показывают, что в период 4.5−4.0 млрд. лет назад каждое четвертое столкновение астероидов с Венерой было на скорости более 30 км/с. Тогда как для Земли лишь каждое десятое столкновение могло быть на такой высокой скорости.

Чем больше скорость астероида, тем больше энергии выделится при его столкновении с планетой. Падение достаточно большого тела может полностью расплавить мантию планеты, из-за чего ее эволюция остановится. Например, не запустится процесс тектонического движения плит или первичную атмосферу целиком сдует с планеты, — говорят ученые.

Исследователи считают, что все больше исследований указывают на то, что шансы у жизни зародиться на Венере если и были, то достаточно мизерные.

Напомним, астрофизики построили климатическую модель для ранней Венеры, а заодно и для Земли. Ученые утверждают, что на Венере никогда не было океана, а Земля могла превратиться в паровой котел.

Источник: AGU