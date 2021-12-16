У травні 2022 року з’явиться максимально чітка червона лінія — для тих, хто вважає ще з 1990-х років, що держава — це їхня особиста власність. Почне діяти антиолігархічний закон. Це найпотужніший крок для детінізації економічних та політичних відносин в Україні, — написав глава держави у колонці для спецпроекту НВ та The Economist «Світ попереду 2022».

Зеленський «пригрозив» олігархам, що він «не пробачатиме» їм «змов і схем».

Президент України вважає, що у травні 2022 року з’явиться максимально чітка «червона лінія — для тих, хто вважає ще з 90-х років, що держава — це їхня особиста власність». Такою лінією президент вважає антиолігархічний закон, норми якого стануть чинними саме у наступному році.

Панове олігархи, можете об'єднуватись у бізнесі, але жодних змов і схем, щоб «злити» державу, ніхто вам більше не пробачить. І купувати політиків, щоб вибивати для себе економічні привілеї, у вас більше не вийде. Закон один для всіх, — написав Зеленський.

Нагадаємо, що президент на початку зими почав відкрите протистояння з бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Серед інших ключових подій 2022 року Зеленський назвав продовження вакцинації, судову та інфраструктурну реформи.

Він, зокрема, вважає, що тільки повний курс вакцинації від коронавірусу дозволить «забути про карантин».