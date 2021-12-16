Верховная Рада узаконила цифровое согласие на посмертное донорство. Фото: sluga-narodu.com

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Закон о посмертном донорстве приняла Верховная Рада в четверг, 16 декабря.

Парламент принял закон № 5831 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку». Кнопку «за» нажали 305 народных депутатов. Новый документ усовершенствовал отдельные положения действующего закона Украины «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» и урегулировал переход с 1 января 2024 года на финансирование лечения методом трансплантации по программе медицинских гарантий для обеспечения дальнейшего развития этого направления медицинской помощи в Украине. Об этом сообщалось в трансляции заседания ВРУ.

Отмечалось, что закон уточняет терминологию и основные принципы трансплантации, уполномочивает Минздрав утверждать условия и порядок изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов. Также расширен круг лиц, уполномоченных законом на принятие решения о порядке проведения изъятия анатомических материалов, выбора реципиента, проведение трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией. Кроме того, закон позволит в электронном виде оформлять согласие на использование органов после смерти. Сделать это можно через приложение «Дія».

В документе указывается согласие или несогласие гражданина на посмертное донорство, заявление об отзыве предоставленного ранее согласия или несогласия подаются в письменной или электронной форме за подписью лица, которое выражает свое волеизъявление, в порядке, определенном Кабмином. При этом не нужно это все удостоверять нотариально. Эти сведения вносятся в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей в порядке, определенном законодательством.

Законопроект № 5831 предусматривает утверждение новой процедуры согласия на посмертное донорство через приложение «Дія», совершенствует алгоритмы подбора пары донор-реципиент, расширяет круг лиц, которые могут принимать решение о проведении изъятия органов, устанавливает переход от пилотного проекта к трансплантации финансирования отрасли с 2023 года через программу медицинских гарантий, — отметил глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Напомним, уникальную трансплантацию органов от посмертного донора осуществили врачи во Львове — 69-летнему мужчине из Прикарпатья пересадили роговицу глаза. Донором для пациента стал 54-летний мужчина, который умер в результате инсульта. Его жена подписала согласие на донорство.