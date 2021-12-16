Запуск “Північного потоку-2” до липня 2022 року не очікує Берлін

https://racurs.ua/ua/n164516-zapusk-pivnichnogo-potoku-2-do-lypnya-2022-roku-ne-ochikuie-berlin.html

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«Північний потік-2», російський геополітичний проект газогону до Європи в обхід України, не запрацює у першому півріччі 2022 року, оскільки галузевий регулятор Німеччини Bundesnetzagentur не планує його введення в експлуатацію найближчими місяцями.

У першому півріччі рішень не буде, — заявив 16 грудня президент Bundesnetzagentur Йохен Гоманн, якого цитують німецькі та західні ЗМІ.

Компанія-оператор газопроводу Nord Stream AG ініціювала створення нової дочірньої компанії в Німеччині.

Вона оголосила про це, і ми перервали процес сертифікації, — нагадав посадовець.

Процедуру перевірки «Північного потіку-2» перед введенням в експлуатацію активують, коли відповідні документи надійдуть до Bundesnetzagentur.

У нас немає цього (документів від Nord Stream AG — ред.) на руках. У той момент, коли ми отримаємо документи, період розгляду знову почнеться, — сказав Гоманн.



Після погодження галузевим регулятором Німеччини справа перейде до Єврокомісії, яка також розглядатиме документи «Північного потоку-2» перед ухваленням рішення. Відтак, у перші півроку 2022 року жодних рішень щодо геополітичного проекту РФ не буде.

Нагадаємо, федеральне мережеве агентство Німеччини оголосило про тимчасове зупинення процедури сертифікації «Північного потоку-2» між Росією та Німеччиною. Без сертифікації газ не може постачатися газогоном до Німеччини.