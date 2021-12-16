Оборонний бюджет США — 300 млн дол. Україні і майже без санкцій проти РФ

https://racurs.ua/ua/n164483-oboronnyy-budjet-ssha-300-mln-dol-ukrayini-i-mayje-bez-sankciy-proty-rf.html

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Оборонний бюджет затвердили у США, згідно з яким 300 млн дол. направлять для України. Разом з тим, з документу прибрали більшість санкцій проти Росії. Американські законодавці не очікували, що в кулуарах настільки «вичистять» початковий варіант бюджету, зокрема запланованих раніше заходів проти Кремля.

Загальний обсяг оборонного бюджету США склав 770 млрд дол. Документ ще має підписати президент

США Джо Байден. Обсяг допомоги Києву виявився на 50 млн дол. більшим, аніж просив американський лідер. Однак фінальний документ за зачиненими дверима лідери комітетів Палати представників та Сенату «очистили» від обмежувальних заходів проти оператора газогону «Північний потік-2» та 35 чиновників, бізнесменів та співробітників пропагандистських ЗМІ Росії. Про це повідомляє Axios.

Десятки поправок були видалені під час приватних переговорів. Зокрема, з фінальної версії документу зникли персональні санкції проти прем'єр-міністр РФ Михайла Мішустіна, прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, олігархів Романа Абрамовича та Олега Дерипаски, голови «Газпрому» Олексія Міллера та інших.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що Сполучені Штати не спрямовуватимуть своїх військових в Україну для участі в бойових діях, але «готові стримувати агресію Росії іншими способами, серед яких жорсткі санкції».

Джерело: Axios