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Ракурс
День Івана Мовчуна відзначають 16 грудня. Фото: calend.online

Свято Івана Мовчуна відзначають 16 грудня — історія та традиції

15 гру 2021, 22:51
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Православне свято 16 грудня передбачає вшанування пам’яті Івана Мовчуна або Іоана Мовчуна. Перекази свідчать, що він ще з дитинства навчився молитися, а у дорослому віці передав весь спадок на пожертвування.

У народі цей день це називали Іван Безмовник, Іоанн Мовчальник та День світової тиші й німоти. Українці намагалися цей день проводити в мовчанні, бо боялися, що нечиста сила відніме голос. Вірили, що помовчавши 16 грудня можна позбутися від нещасть і залучити удачу. Сімейні обіди й вечері проходили в повному мовчанні.

У церквах віряни мовчки стояли перед іконою преподобного Іоанна Мовчальника, молячись «про себе». Вірять, що ця молитва допоможе зцілити навіть важкохворих людей.

Народні прикмети на 16 грудня:

  • Мало снігу — наступний рік буде неврожайним.
  • Снігур цвірінькає під вікном — чекайте відлиги.
  • Дрова тріщать в грубці — незабаром настануть морози.
  • Зірки «стрибають» — до хуртовин та холоднечі.

У світі 16 грудня відзначають День незалежності Казахстану, Національний день Королівства Бахрейн, Національний шоколадний день в США та День примирення в Південній Африці.


16 грудня в історії:

  • 1497 рік — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.
  • 1773 рік — «Бостонське чаювання» призвело до війни США за незалежність.
  • 1899 рік — в Італії заснували футбольний клуб «Мілан», один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.
  • 1979 рік — людина уперше подолала звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі.

Нагадаємо, у травні 2020 року президент Володимир Зеленський своїм указом запровадив День адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.

Джерело: Ракурс


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