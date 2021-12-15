День Івана Мовчуна відзначають 16 грудня. Фото: calend.online

https://racurs.ua/ua/n164482-svyato-ivana-movchuna-vidznachaut-16-grudnya-istoriya-ta-tradyciyi.html

Ракурс

Православне свято 16 грудня передбачає вшанування пам’яті Івана Мовчуна або Іоана Мовчуна. Перекази свідчать, що він ще з дитинства навчився молитися, а у дорослому віці передав весь спадок на пожертвування.

У народі цей день це називали Іван Безмовник, Іоанн Мовчальник та День світової тиші й німоти. Українці намагалися цей день проводити в мовчанні, бо боялися, що нечиста сила відніме голос. Вірили, що помовчавши 16 грудня можна позбутися від нещасть і залучити удачу. Сімейні обіди й вечері проходили в повному мовчанні.

У церквах віряни мовчки стояли перед іконою преподобного Іоанна Мовчальника, молячись «про себе». Вірять, що ця молитва допоможе зцілити навіть важкохворих людей.

Народні прикмети на 16 грудня:

Мало снігу — наступний рік буде неврожайним.

Снігур цвірінькає під вікном — чекайте відлиги.

Дрова тріщать в грубці — незабаром настануть морози.

Зірки «стрибають» — до хуртовин та холоднечі.

У світі 16 грудня відзначають День незалежності Казахстану, Національний день Королівства Бахрейн, Національний шоколадний день в США та День примирення в Південній Африці.

16 грудня в історії:

1497 рік — Васко да Гама обігнув Мис Доброї Надії, першим із європейців пройшовши в Індійський океан.

1773 рік — «Бостонське чаювання» призвело до війни США за незалежність.

1899 рік — в Італії заснували футбольний клуб «Мілан», один з найтитулованіших клубів за всю історію світового футболу.

1979 рік — людина уперше подолала звуковий бар'єр, пересуваючись по поверхні Землі.

Нагадаємо, у травні 2020 року президент Володимир Зеленський своїм указом запровадив День адміністратора центру надання адміністративних послуг. Це професійне свято відзначатимуть щорічно 6 вересня.