Володимир Зеленський у Брюсселі. Фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський дав брифінг у Брюсселі після саміту «Східного партнерства».

Український лідер говорив про газогін «Північний потік-2» як важіль впливу на РФ для припинення війни на Донбасі. Також він виступив за те, щоб США грали одну з головних ролей у нормандському форматі. Крім того, Зеленський наполіг на санкційному тиску для попередження агресії Росії. Брифінг президента України транслювали ЗМІ.

«Північний потік-2» як інструмент тиску на РФ

Зеленський заявив, що хоче використати російський газогін Nord Stream 2 для тиску на Росію, щоб провести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. За словами президента, «Північний потік-2» — це справедливий інструмент, який знаходитися в руках європейських лідерів.

Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч з президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні «Мінська» або інші кроки для закінчення конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право. Я не впевнений, що він мене почує, — зазначив він.

США в нормандському форматі

Глава України також висловився за те, щоб Сполучені Штати грали одну з головних ролей у нормандському форматі. Український лідер заявив про готовність до тристоронніх переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За словами Зеленського, зараз нормандський формат існує тільки внаслідок завзятості Німеччини й Франції, а також бажання Росії.

Я щасливий, що США хочуть грати свою роль. Я б хотів, щоб вони грали одну з головних ролей у цьому врегулюванні. Якщо не можна приєднатися до «Нормандії», то можна йти паралельним треком, ми готові до тристоронніх треків, — додав Зеленський.

Санкції проти РФ

Президент України наполіг на запровадженні нових антиросійських санкцій, які могли б попередити агресію Росії. Він зазначив, що на зустрічах в Брюсселі йшлося про п’ять шляхів реакцій Євросоюзу на ймовірну ескалацію. Глава держави додав, що в України є лише одна реакція, яку вона продемонструвала в 2014 році.

Зеленський розповів, що на переговорах обговорювались різні кроки реагування. Дехто запропонував посилити санкції проти РФ після ескалації, але Україна проти такого плану. Однак Київ підтримує всі формати переговорів з Росією для врегулювання конфлікту.

Мені здається, що санкційна політика після (ескалації) вже не дуже когось цікавить. Нашу державу цікавить санкційна політика до ймовірної ескалації, тоді її не буде, — наголосив президент.

Нагадаємо, 15 грудня в Брюсселі президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим канцлером ФРН Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та можливе членство України в НАТО.