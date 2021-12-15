Владимир Зеленский в Брюсселе. Фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский дал брифинг в Брюсселе после саммита «Восточного партнерства».

Украинский лидер говорил о газопроводе «Северный поток-2» как рычаге влияния на РФ для прекращения войны на Донбассе. Также он выступил за то, чтобы США играли одну из главных ролей в нормандском формате. Кроме того, Зеленский настоял на санкционном давлении для предупреждения агрессии России. Брифинг президента Украины транслировали СМИ.

«Северный поток-2» как инструмент давления на РФ

Зеленский заявил, что хочет использовать российский газопровод Nord Stream 2 для давления на Россию, чтобы провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам президента, «Северный поток-2» — это справедливый инструмент, который находиться в руках европейских лидеров.

Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит, — отметил он.

США в нормандском формате

Глава Украины также высказался за то, чтобы Соединенные Штаты играли одну из главных ролей в нормандском формате. Украинский лидер заявил о готовности к трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам Зеленского, сейчас нормандский формат существует только вследствие упорства Германии и Франции, а также желания России.

Я счастлив, что США хотят играть свою роль. Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных ролей в этом урегулировании. Если нельзя присоединиться к «Нормандии», то можно идти параллельным треком, мы готовы к трехсторонним трекам, — добавил Зеленский.

Санкции против РФ

Президент Украины настоял на введении новых антироссийских санкций, которые могли бы предупредить агрессию России. Он отметил, что на встречах в Брюсселе речь шла о пяти путях реакций Евросоюза на вероятную эскалацию. Глава государства добавил, что у Украины есть лишь одна реакция, которую она продемонстрировала в 2014 году.

Зеленский рассказал, что на переговорах обсуждались различные шаги реагирования. Некоторые предложили усилить санкции против РФ после эскалации, но Украина против такого плана. Однако Киев поддерживает все форматы переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

Мне кажется, что санкционная политика после (эскалации) уже не очень кого-то интересует. Наше государство интересует санкционная политика до вероятной эскалации, тогда ее не будет, —подчеркнул президент.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе и возможное членство Украины в НАТО.