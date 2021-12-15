Зеленский, Шольц и Макрон встретились в Брюсселе. Фото: Офис президента

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского с новым канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялась 15 декабря в Брюсселе.

Лидеры стран обсудили урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. Украинский лидер поблагодарил Францию и Германию за поддержку и усилия в рамках нормандского формата. Зеленский заверил, что Украина не осуществляет провокаций на границе, а также не имеет агрессивных намерений против других стран. Киев остается преданным дипломатическим средствам урегулирования ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ, — заявил президент.

Зеленский, Шольц и Макрон договорились продолжить работу в нормандском формате и обеспечить выполнение решений, принятых в Париже 9 декабря 2019 года.

Украинский президент подчеркнул, что прежде всего, лидеры должны продолжить работу по неотложным мерам по стабилизации ситуации на Донбассе, а именно — обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение политзаключенных и открытие двух новых пунктов пропуска.

Кроме того, Зеленский говорил с Шольцом о возможном членстве Украины в НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 и 16 декабря будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом. Глава государства примет участие в шестом саммите «Восточного партнерства» и встрече с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.