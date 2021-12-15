Зеленский летит в Брюссель на важные переговоры с ЕС и НАТО

Зеленский. Фото: istock

https://racurs.ua/n164439-zelenskiy-edet-k-stoltenbergu-v-brussele-chto-budut-obsujdat.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 15−16 декабря посетит Брюссель для участия в шестом саммите «Восточного партнерства» и встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Детали встреч пока неизвестны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что в саммите «Восточного партнерства» примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, лидеры государств-членов Евросоюза и шести стран-членов партнерства. В нем принимают участие Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. Встреча начнется в 16.00, после нее планируется общение с прессой.

Также Зеленский 16 декабря посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он планирует встретиться с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Переговоры состоятся на фоне обострения ситуации вокруг границ Украины, связанного со скоплением российских войск. Кроме того, Россия требует от НАТО отказаться от планов присоединения Украины к Альянсу.

После встречи Зеленский и Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию, которая будет транслироваться на сайте НАТО. Ориентировочное время начала — 11.15 по Киеву.

Напомним, ранее мы сообщали, что вступление Украины в НАТО волнует президента страны-агрессора Владимира Путина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил Москве на требование официально отвергнуть перспективу членства Украины в Альянсе. Он подчеркнул, что только члены Альянса имеют право определять отношения НАТО и Украины.