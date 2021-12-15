Первая страна Евросоюза легализовала каннабис. Фото: istock

https://racurs.ua/n164438-pervaya-strana-evrosouza-legalizovala-kannabis.html

Ракурс

Легализация каннабиса стала реальностью в Мальте — парламент страны одобрил законопроект, разрешающий в небольших количествах выращивать, покупать и хранить марихуану для личного пользования.

Теперь совершеннолетние граждане смогут хранить до семи грамм каннабиса и выращивать дома до четырех растений. Об этом сообщает BBC.

Новый закон также позволяет создавать некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для своих членов. Того, кто имеет при себе более семи грамм, но менее 28 грамм, могут оштрафовать на сумму до 100 евро. Курение на публике по-прежнему считается незаконным — за это грозит штраф от 235 до 500 евро.

За соответствующий законопроект проголосовали 36 депутатов, против высказались 27 человек. В течение нескольких дней документ должен утвердить президент Мальты Джордж Велла. Оппозиционные политики, ассоциация медиков и церковь призывали его не подписывать закон — по их мнению, из-за решения правительства в стране вырастет число наркоманов.

Напомним, ранее мы сообщали, что канадские ученые из Университета Летбриджа утверждают, что экстракт из выведенных ими сортов конопли способен защитить организм человека инфекции.

Источник: BBC