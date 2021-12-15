Перша країна Євросоюзу легалізувала канабіс

Канабіс. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164438-persha-krayina-ievrosouzu-legalizuvala-kanabis.html

Ракурс

Легалізація канабісу стала реальністю в Мальті — парламент країни схвалив законопроект, що дозволяє в невеликих кількостях вирощувати, купувати та зберігати марихуану для особистого користування.

Тепер повнолітні громадяни зможуть зберігати до семи грамів канабісу і вирощувати вдома до чотирьох рослин. Про це повідомляє BBC.

Новий закон також дозволяє створювати некомерційні організації чисельністю до 500 осіб, які зможуть вирощувати коноплі для своїх членів. Того, хто має при собі понад сім грамів, але менше ніж 28 грамів, можуть оштрафувати на суму до 100 євро. Куріння на публіці, як і раніше, вважається незаконним — за це загрожує штраф від 235 до 500 євро.

За відповідний законопроект проголосували 36 депутатів, проти висловилися 27 осіб. Протягом кількох днів документ має затвердити президент Мальти Джордж Велла. Опозиційні політики, асоціація медиків і церква закликають не підписувати закон — на їхню думку, через рішення уряду в країні зросте кількість наркоманів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канадські вчені з Університету Летбріджа стверджують, що екстракт із виведених ними сортів коноплі здатний захистити організм людини інфекції.

Джерело: BBC