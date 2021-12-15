Зеленський летить у Брюссель на важливі переговори з ЄС та НАТО

Зеленський. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164439-zelenskyy-zavitaie-do-stoltenberga-v-brussel-scho-obgovoruvatymut.html

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Володимир Зеленський, президент України, 15−16 грудня відвідає Брюссель для участі в шостому саміті «Східного партнерства» та зустрічі з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом.

Деталі зустрічей наразі невідомі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що в саміті «Східного партнерства» візьмуть участь президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, лідери держав — членів Євросоюзу та шести країн-членів партнерства У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Зустріч почнеться о 16.00, після неї планується спілкування з пресою.

Також Зеленський 16 грудня відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він планує зустрітися з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Переговори відбудуться на тлі загострення ситуації навколо кордонів України, пов’язаного зі скупченням російських військ. Крім того, Росія вимагає від НАТО відмовитись від планів приєднання України до альянсу.

Після зустрічі Зеленський та Столтенберг дадуть спільну прес-конференцію, яка транслюватиметься на сайті НАТО. Орієнтовний час початку — 11.15 за Києвом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вступ України в НАТО хвилює президента країни-агресора Володимира Путіна. Генсек НАТО Єнс Столтенберг відповів Москві на вимогу офіційно відкинути перспективу членства України в Альянсі. Він наголосив, що лише члени Альянсу мають право визначати відносини НАТО й України.