Кладбище желтых такси. Фото: Грег Мартуччи в Facebook

https://racurs.ua/n164476-kladbische-legendarnyh-jeltyh-taksi-nashli-v-lesu-nu-yorka-foto.html

Ракурс

Легендарные желтые такси Нью-Йорка оказались на так называемом кладбище в одном из лесов штата.

Часть таких машин оказалась на этом кладбище после банкротства компании MetroKing. Теперь перспективные модификации автомобилей в полуразобранном виде находятся под открытым небом. Эти машины так и не перевезли ни одного пассажира. Фотографии автомобилей американский фотограф Грег Мартуччи опубликовал в социальной сети Facebook.

Компания MetroKing была известна своими культовыми желтыми машинами Checker Cab, которые стали одним из символов Нью-Йорка. Легендарные автомобили перевозили жителей города и туристов много лет. Однако в 2009 году фирма обанкротилась, после чего все перспективные разработки канули в небытие.

Так и не выехали с таксопарка модифицированные пикапы Chevrolet Colorado, которые для службы в такси специально переделали. Эти автомобили были предназначены для перевозки до шести человек, а также были приспособлены для транспортировки людей с ограниченными возможностями.

После банкротства MetroKing перспективный проект свернули, а машины оказались в одном из лесов Нью-Йорка. У некоторых моделей детали находятся в заводских упаковках.

Напомним, в Великобритании нашли кладбище новых элитных авто Mercedes-Benz G-Class. Некоторые автомобили успели превратиться в утиль, а некоторые сохранились в хорошем состоянии.