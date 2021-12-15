Кладовище жовтих таксі. Фото: Грег Мартуччі у Facebook

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Ракурс

Легендарні жовті таксі Нью-Йорка опинилися на так званому кладовищі в одному з лісів штату.

Частина таких машин опинилася на цьому кладовищі після збанкрутування компанії MetroKing. Тепер перспективні модифікації автомобілів у напіврозібраному виді перебувають просто неба. Ці машини так і не перевезли жодного пасажира. Фотографії автомобілів американський фотограф Грег Мартуччі опублікував у соціальній мережі Facebook.

Компанія MetroKing була відома своїми культовими жовтими машинами Checker Cab, які стали одним із символів Нью-Йорка. Легендарні автомобілі перевозили жителів міста і туристів багато років. Однак у 2009 році фірма збанкрутувала, після чого всі перспективні розробки канули в небуття.

Так і не виїхали з таксопарку модифіковані пікапи Chevrolet Colorado, які для служби в таксі спеціально переробили. Ці автомобілі були призначені для перевезення до шести осіб, а також були пристосовані для транспортування людей з обмеженими можливостями.

Після банкрутства MetroKing перспективний проект згорнули, а машини опинилися в одному з лісів Нью-Йорка. У деяких моделей деталі знаходяться в заводських упаковках.

Нагадаємо, у Великій Британії віднайшли цвинтар нових елітних авто Mercedes-Benz G-Class. Деякі автомобілі встигли перетворитися в утиль, а деякі збереглися в хорошому стані.