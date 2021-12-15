Італія заборонила необов’язкові поїздки для українців. Фото: ukrinform.com

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Українським туристам з 16 грудня заборонять в’їжджати до Італії.

У зв’язку з поширенням штаму коронавірусу «Омікрон» італійський уряд відніс Україну до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян, у тому числі й туристичні. Ці положення діятимуть до 31 січня 2022 року. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на своєму ресурсі tripadvisor.mfa.gov.ua.

У дипломатичному відомстві наголосили, що виняток становитимуть українці, які є власниками посвідки на проживання в Італії, або ті громадяни, які в’їжджають в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності. Крім того, в’їзд в Італію в окремих випадках італійська влада може дозволити для осіб, які мають підтверджені та стабільні особисті стосунки з італійцями.

При в’їзді громадянам України із зазначених вище категорій необхідно:

заповнити до прибуття онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна тут;

пред’явити довідку (сертифікат) про негативний результат молекулярного тестування (зроблений не більше ніж за 72 години до приїзду) або експрес-тестування на Covid-19 (зроблений не більше ніж за 24 години до приїзду);

активувати процедури нагляду за здоров’ям у медичних установах відповідно до території проживання та пройти 10 днів самоізоляції, по закінченню якої провести повторне тестування для підтвердження негативного результату (молекулярний або експрес-тест);

Також у МЗС зазначили, що заборонено в’їжджати до Італії громадянам, які протягом останніх 14-ти днів проживали або перебували транзитом у Південній Африці, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватіні.

Нагадаємо, з 15 грудня іноземці, які прибувають до Польщі, мають надати не лише сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19, але й негативний результат тесту польською або англійською мовою.