Италия запретила необязательные поездки для украинцев. Фото: ukrinform.com

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Украинским туристам с 16 декабря запретят въезжать в Италию.

В связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон» итальянское правительство отнесло Украину к странам списка Е, который предусматривает запрет на необязательные поездки граждан, в том числе и туристические. Эти положения будут действовать до 31 января 2022 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своем ресурсе tripadvisor.mfa.gov.ua.

В дипломатическом ведомстве отметили, что исключение составят украинцы, которые являются владельцами вида на жительство в Италии, или те граждане, которые въезжают в Италию из подтвержденных мотивов работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости. Кроме того, въезд в Италию в отдельных случаях итальянские власти могут разрешить для лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с итальянцами.

При въезде гражданам Украины из указанных выше категорий необходимо:

заполнить до прибытия онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна здесь;

предъявить справку (сертификат) об отрицательном результате молекулярного тестирования (сделан не более чем за 72 часа до приезда) или экспресс-тестирования на Covid-19 (сделан не более чем за 24 часа до приезда);

активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончанию которой провести повторное тестирование для подтверждения отрицательного результата (молекулярный или экспресс-тест);

Также в МИД отметили, что запрещено въезжать в Италию гражданам, которые в течение последних 14-ти дней проживали или находились транзитом в Южной Африке, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии и Есватине.

Напомним, с 15 декабря иностранцы, которые прибывают в Польшу, должны предоставить не только сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, но и отрицательный результат теста на польском или английском языке.