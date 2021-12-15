Польша усложнила въезд из-за Omicron. Фото: ua.news

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Въезд в Польшу отныне затруднен — причиной всему стал штамм коронавируса «Омикрон».

С сегодняшнего дня, 15 декабря, иностранцы, прибывающие в Польшу, должны предоставить не только сертификат о вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19, но и отрицательный результат теста на польском или английском языке. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

С 15 декабря вступают в силу изменения относительно пересечения границы для граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины). Во время пересечения границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, — говорится в сообщении.

В Пограничной службе добавили, что тест на ковид должен быть сделан не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы, считая от времени, когда этот тест был сделан.

Также в ГПСУ добавили, что новое требование не касается учеников, которые учатся на территории Польши или в соседней стране. Также условия въезда не касаются опекунов, сопровождающих детей и несовершеннолетних, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Напомним, недавно страны Европы изменили условия въезда для украинцев — из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» многие страны внедрили новое требование. Туристы должны показать результат теста на ковид, несмотря на прохождение полного курса вакцинации.