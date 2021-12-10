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Ракурс
Путешествие. Фото: istock

Европа обновила условия въезда для украинцев (КАРТА)

10 дек 2021, 15:14
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Европейские страны изменили условия въезда для украинцев — из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» многие страны ввели новое требование.

Теперь туристы должны показать результат теста на коронавирус, несмотря на прохождение полного курса вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).Карта. Фото: МИДДля пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении.

Некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий.


В начале декабря из-за распространения нового штамма «Омикрон» многие страны Евросоюза ввели дополнительное требование — кроме полного курса вакцинации туристу необходимо показать результат теста на коронавирус. В частности, эту норму с 15 декабря вводит Польша.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине может вспыхнуть с новой силой уже в январе 2022 года из-за активного роста заболеваемости в Европе, эпидемии гриппа и новой мутации «Омикрон».

Источник: Ракурс


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