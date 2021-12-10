Коронавирус. Фото: istock

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Коронавирус в Украине может вспыхнуть с новой силой уже в январе 2022 года из-за активного роста заболеваемости в Европе, эпидемии гриппа и новой мутации «Омикрон».

Однако к Новому году количество больных будет уменьшаться, а из «красной» зоны могут выйти почти все регионы. Об этом заявил руководитель центра экономики здравоохранения в Киевской школе экономики Юрий Ганиченко в интервью для «РБК-Украина».

По его словам, если регионы возьмут под контроль коэффициент выявления случаев, они могут выйти из красного уровня и в этом году. Если же наращивания тестирования не будет, то какие-то регионы могут войти в 2022 год с «красным» уровнем.

Но новая вспышка начнется уже в январе. В настоящее время ряд стран стабилизируются, но в других уже начался рост заболеваемости по второму кругу. В частности, на эпидемию может повлиять новый вариант коронавируса «Омикрон», однако пока нет проверенных данных об опасности этого штамма.

Поэтому мы не говорим, что это прямая угроза на данный момент. Она может стать прямой угрозой, но пока это потенциальная угроза. К тому же происходят и другие мутации вируса, — заявил эксперт.

Он добавил, что европейские страны растут повторно в рамках текущей «Дельта"-волны. Рост начался с трех стран — России, Португалии и Великобритании. Начался он летом и осенью перебросился на другие страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине активно распространяется, однако ученые прогнозируют, что показатели заболеваемости продолжат уменьшаться. Среднее количество новых случаев заражения будет равно 9 тыс. 410 и 8 тыс. 626 в течение недели 8−14 декабря.

Источник: РБК-Украина