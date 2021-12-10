Партизаны на допросе - 74 нардепа не проронили в Раде за год ни слова

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В Комитете избирателей Украины (КИУ) посчитали наиболее молчаливых депутатов 2021 года.

Как оказалось, почти 50 «слуг народа» не сказали в парламенте ни слова за год.

КИУ проанализировал статистику выступлений нардепов во время пленарных заседаний в 2021 году. Эксперты учли выступления с места и парламентской трибуны.

Список депутатов, которые не выступили во время пленарного заседания ВРУ в 2021 году, состоит из 74 нардепов.

Большинство «молчунов» — представители фракции монобольшинства «Слуга народа» — 46 нардепов. Некоторые ранее работали в структурах «Студии Квартал 95» и не имели опыта политической или общественной работы.

Молчал в парламенте целый год Юрий Корявченков (когда-то актер студии «Квартал 95»), Александр Кабанов (сценарист «Квартала 95»), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов «Квартал 95»), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу «Квартала 95»).

Не выступал в Раде и один из новеньких нардепов-«слуг» Василий Вирастюк. Молчал и экс-дипломат, попавший в скандал с секс-перепиской в ​​Раде, Богдан Яременко. Не слышно было и Александра Юрченко, которого обвинили в получении взятки. Молча работал в парламенте и экс-«слуга» Роман Иванисов (его избрали по списку СН, ранее судимый за изнасилование).

В перечне «молчаливых депутатов» от КИУ есть и 16 депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь». Не выступали в Раде Виктор Медведчук (он под мерой пресечения — домашним арестом), Сергей и Юлия Левочкины, бизнесмены Вадим Новинский, Вадим Столар и Григорий Суркис.

Трижды за год выступил депутат «Слуги народа» олимпийский чемпион Жан Беленюк. Ресторатор Николай Тищенко выступил по законопроекту о применении к осужденным лицам средств принудительного голодания, а также по поводу проекта госбюджета-2022.

Чаще всего в Раде было слышно экс-спикера, ныне внефракционного Дмитрия Разумкова (598 выступлений), нынешнего председателя ВРУ Руслана Стефанчука (544 раза, «Слуга народа»).

Среди «любителей поговорить» в Раде сразу четверо представителей ОПЗЖ — Нестор Шуфрич (384), Александр Колтунович (367), Юрий Павленко (266), Григорий Мамко (227).

Не отстают в этом деле и представители «Батькивщины» Сергей Власенко (248), Андрей Пузийчук (198), Михаил Цымбалюк (195) и Вадим Ивченко (190).