За даними КВУ, 74 народні депутати не виступили у ВР жодного разу за рік, фото - ФБ Я.Доброносов

https://racurs.ua/ua/n164236-partyzany-na-dopyti-74-nardepy-ne-promovyly-v-radi-za-rik-ani-slova-spysok.html

Ракурс

У Комітеті виборців України (КВУ) порахували найбільш мовчазних депутатів 2021 року.

Як виявилося майже 50 «слуг народу» не сказали у парламенті ані слова за рік.

КВУ проаналізував статистику виступів нардепів під час пленарних засідань у 2021 році. Експерти врахували виступи з місця і парламентської трибуни.

Список депутатів, які не виступили під час жодного пленарного засідання ВРУ у 2021 році, складається із 74 нардепів.

Більшість «мовчунів» — представники фракції монобольшості «Слуга народу» — 46 нардепів. Декотрі раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95» і не мали досвіду політичної чи громадської роботи.

Мовчав у парламенті рік Юрій Корявченков (колись актор студії «Квартал 95»), Олександр Кабанов (сценарист, «Квартал 95»), Олена Хоменко (директор з управління та розвитку цифрових продуктів «Квартал 95»), Ольга Руденко (менеджер з маркетингу «Квартал 95»).

Не виступав у Раді й один з новеньких нардепів-«слуг Василь Вірастюк. Мовчав й екс-дипломат, що потрапив у скандал з секс-листуванням у Раді, Богдан Яременко. Не чути було й Олександра Юрченка, якого звинуватили в отриманні хабаря. Мовчки працював у парламенті й екс-«слуга» Роман Іванісов (його обрали за списком СН, раніше засуджений за зґвалтування).

У переліку «мовчазних депутатів» від КВУ є й 16 депутатів «Опозиційної платформи За життя». Не виступали в Раді Віктор Медведчук (він під запобіжним заходом — домашнім арештом), Сергій та Юлія Льовочкіни, бізнесмени Вадим Новинський, Вадим Столар і Григорій Суркіс.

Тричі за рік виступив депутат «Слуги народу» олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Ресторатор Микола Тищенко виступив щодо законопроекту про застосування до засуджених осіб засобів примусового голодування, а також проекту держбюджету-2022.

Найчастіше в Раді було чути екс-спікера, нині позафракційного Дмитра Разумков (598 виступів), нинішнього голову ВРУ Руслана Стефанчука (544 рази, «Слуга народу»).

Серед «любителів поговорити» у Раді відразу четверо представників ОПЗЖ — Нестор Шуфрич (384), Олександр Колтунович (367), Юрій Павленко (266), Григорій Мамка (227).

Не відстають у цій справі й представники «Батьківщини» Сергій Власенко (248), Андрій Пузійчук (198), Михайло Цимбалюк (195) та Вадим Івченко (190).