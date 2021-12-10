Новий спалах коронавірусу в Україні спрогнозував експерт. Фото: istock

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Коронавірус в Україні може спалахнути з новою силою вже в січні 2022 року через активне зростання захворюваності в Європі, епідемію грипу й нову мутацію «Омікрон».

Однак до Нового року кількість хворих зменшуватиметься, а з «червоної» зони можуть вийти майже всі регіони. Про це заявив керівник центру економіки охорони здоров’я в Київській школі економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю для «РБК-Україна».

За його словами, якщо регіони візьмуть під контроль коефіцієнт виявлення випадків, вони можуть вийти з червоного рівня і в цьому році. Якщо ж нарощування тестування не буде, то якісь регіони можуть увійти у 2022 рік із «червоним» рівнем.

Але новий спалах почнеться вже в січні. Наразі низка країн стабілізується, але в інших уже почалося зростання захворюваності по другому колу. Зокрема, на епідемію може вплинути новий варіант коронавірусу «Омікрон», однак поки немає перевірених даних щодо небезпечності цього штаму.

Тому ми не говоримо, що це пряма загроза станом на зараз. Вона може стати прямою загрозою, але поки що це потенційна загроза. До того ж відбуваються й інші мутації вірусу, — заявив експерт.

Він додав, що європейські країни зростають повторно в рамках поточної «Дельта"-хвилі. Зростання розпочалося з трьох країн — Росії, Португалії і Великої Британії. Розпочалося воно влітку й перекинулося на інші країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні активно поширюється, однак вчені прогнозують, що показники захворюваності продовжать зменшуватися. Середня кількість нових випадків зараження дорівнюватиме 9 тис. 410 та 8 тис. 626 протягом тижня 8−14 грудня.

Джерело: РБК-Україна