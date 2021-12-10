Карта. Фото: МЗС

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Європейські країни змінили умови в’їзду для українців — через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» чимало країн впровадили нову вимогу.

Відтепер туристи мають показати результат тесту на коронавірус, попри проходження повного курсу вакцинації. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

Наразі для перетину кордону європейських країн у туристичних цілях, окрім стандартних документів, українцям необхідно надати COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання.

Деякі країни через локдаун закрили свої кордони або рекомендують утриматися від подорожей.

На початку грудня через поширення нового штаму «Омікрон» чимало країн Євросоюзу запровадили додаткову вимогу — окрім повного курсу вакцинації туристу необхідно показати результату тесту на коронавірус. Зокрема, цю норму з 15 грудня запроваджує Польща.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні може спалахнути з новою силою вже в січні 2022 року через активне зростання захворюваності в Європі, епідемію грипу й нову мутацію «Омікрон».