Польща ускладнила українцям в'їзд через штам Omicron. Фото: ua.news

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В’їзд до Польщі відтепер ускладнено — причиною всьому став штам коронавірусу «Омікрон».

Відсьогодні, 15 грудня, іноземці, які прибувають до Польщі, мають надати не лише сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19, але й негативний результат тесту польською або англійською мовою. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

З 15 грудня вступають в силу зміни щодо перетину кордону для громадян, що прибувають до Республіки Польща з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України). Під час перетинання кордону, крім сертифіката про вакцинацію, громадяни мають надати результати негативного діагностичного тесту SARS-CoV-2, польською або англійською мовами, — йдеться в повідомленні.

У Прикордонній службі додали, що тест на ковід повинен бути зроблений не раніше, ніж за 24 години до перетину кордону, рахуючи від часу, коли цей тест було зроблено.

Також у ДПСУ додали, що нова вимога не стосується учнів, які навчаються на території Польщі чи в сусідній країні. Також умови в’їзду не стосуються опікунів, котрі супроводжують дітей та неповнолітніх, які відвідують дитячі садочки на території Польщі та сусідніх держав у супроводі опікунів.

Нагадаємо, нещодавно країни Європи змінили умови в’їзду для українців — через поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон» чимало країн впровадили нову вимогу. Туристи мають показати результат тесту на ковід, попри проходження повного курсу вакцинації.