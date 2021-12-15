Російського «кілера на велосипеді» засудили до довічного ув’язнення у Німеччині

За вбивство колишнього чеченського польового командира засудили російського кіллера, фото: «Вечерняя Москва»

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У Німеччині засудили до довічного ув’язнення росіянина, якого звинувачують у скоєнні в 2019 році у берлінському парку Кляйнер-Тіргартен вбивства 40-річного громадянина Грузії — колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, який був прохачем притулку у ФРН.

Таким чином, суд погодився з прокуратурою, яка заявляла на процесі, що вбивство Хангошвілі було замовлене російською владою, повідомляє BBC.

Німецька прокуратура називає обвинуваченого «командиром спеціального підрозділу російських спецслужб ФСБ» і вважає, що Хангошвілі був убитий у помсту за його участь у другій чеченській війні та війні між Росією і Грузією у 2008 році.

Обвинувачуваний, отримавши шенгенську візу в посольстві Франції, прибув до Парижа у серпні 2019 року. Там він поводив себе як турист, а згодом вирушив до Варшави, після чого — до Берліна.

23 серпня 2019 року, через день після прибуття до столиці Німеччини, він, катаючись на велосипеді в парку Кляйнер-Тіргартен, підійшов до Хангошвілі ззаду і вистрілив у нього двічі з пістолета Glock 26 з глушником.

Невдовзі його затримала поліція неподалік від місця скоєння злочину.

Слідчим він представився як Вадим Соколов, «інженер-будівельник із Брянська», після чого відмовився від подальших показань. Паспорт, з яким він прибув до Німеччини, був виданий на це ім’я у Брянську незадовго до поїздки.

Проте спільне журналістське розслідування Insider, Bellingcat та Spiegel встановило справжнє ім’я затриманого — Вадим Красіков. Він колишній співробітник спецпідрозділу «Вимпел» Центру спеціальних призначень ФСБ.

На думку головуючого судді Олафа Арнольді, «Соколов-Красиков» діяв не один.

Це діяння було ретельно підготовлено помічниками, що базувалися в Берліні, — заявив він.



Посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв вже відреагував на це рішення суду, назвавши його «необ'єктивним та політичним». Нечаєв заявив, що воно ускладнить уже й так непрості відносини двох країн.

Джерело: BBC