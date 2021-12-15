За убийство бывшего чеченского полевого командира осудили российского киллера, фото: «Вечерняя Москва»

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В Германии приговорили к пожизненному заключению россиянина, которого обвиняют в совершении в 2019 году в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен убийства 40-летнего гражданина Грузии — бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который был просителем убежища в ФРГ.

Таким образом, суд согласился с прокуратурой, которая заявляла на процессе, что убийство Хангошвили было заказано российскими властями, сообщает BBC.

Немецкая прокуратура называет обвиняемого «командиром специального подразделения российских спецслужб ФСБ» и считает, что Хангошвили был убит в отместку за участие во второй чеченской войне и войне между Россией и Грузией в 2008 году.

Обвиняемый, получив шенгенскую визу в посольстве Франции, прибыл в Париж в августе 2019 года. Там он вел себя как турист, а затем отправился в Варшаву, после чего — в Берлин.

23 августа 2019 года, спустя день после прибытия в столицу Германии, он, катаясь на велосипеде в парке Кляйнер-Тиргартен, подошел к Хангошвили сзади и выстрелил в него дважды из пистолета Glock 26 с глушителем.

Вскоре его задержала полиция вблизи места совершения преступления.

Следователем он представился как Вадим Соколов, «инженер-строитель из Брянска», после чего отказался от дальнейших показаний. Паспорт, с которым он прибыл в Германию, был выдан на это имя в Брянске незадолго до поездки.

Однако совместное журналистское расследование Insider, Bellingcat и Spiegel установило настоящее имя задержанного — Вадим Красиков. Он бывший сотрудник спецподразделения «Вымпел» Центра специальных назначений ФСБ.

По мнению председательствующего судьи Олафа Арнольди, «Соколов-Красиков» действовал не один.

Это деяние было тщательно подготовлено базировавшимися в Берлине помощниками, — заявил он.



Посол России в Германии Сергей Нечаев уже отреагировал на это решение суда, назвав его «необъективным и политическим». Нечаев заявил, что оно усложнит уже и без того непростые отношения между двумя странами.

Источник: BBC