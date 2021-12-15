Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пилот «Формулы-1» Льюис Гамильтон получил рыцарский титул. Фото:

Принц Чарльз посвятил в рыцари рекордсмена «Формулы-1» Льюиса Гамильтона

15 дек 2021, 17:09
999

Пилот «Формулы-1» Льюис Гамильтон получил рыцарский титул.

Принц Уэльский и герцог Эдинбургский Чарльз посвятил британского автогонщика в рыцари сегодня, 15 декабря. После церемонии, прошедшей в Виндзорском замке, Гамильтон не стал общаться с прессой. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в минувшее воскресенье состоялась последняя гонка чемпионата «Формулы-1». К ней Гамильтон и пилот Red Bull Макс Ферстаппен подошли с равным количеством очков, однако на последнем круге нидерландский автогонщик смог опередить британца и завоевать чемпионский титул.

Фото: skysports

Гамильтон стал четвертым гонщиком из Великобритании, посвященным в рыцари. Также он стал первым автогонщиком, получившим рыцарский титул до завершения карьеры.

До него титул получали сэр Джек Брэбем, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джеки Стюарт. Также в рыцари был посвящен Фрэнк Уильямс — основатель команды «Формулы-1» Williams.

Как известно, Льюис Гамильтон — семикратный чемпион мира «Формулы-1», который по количеству побед сравнялся с немецким автогонщиком Михаэлем Шумахером.


Напомним, имя семикратного чемпиона «Формулы-1» и пилот «Мерседеса» Льюиса Гамильтона внесли в традиционный королевский новогодний список награждений еще в декабре 2020 года. Тогда кроме Гамильтона в перечень лиц попали люди, которые принимали активное участие в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Источник: Sky Sports

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров