Пилот «Формулы-1» Льюис Гамильтон получил рыцарский титул. Фото:

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Ракурс

Пилот «Формулы-1» Льюис Гамильтон получил рыцарский титул.

Принц Уэльский и герцог Эдинбургский Чарльз посвятил британского автогонщика в рыцари сегодня, 15 декабря. После церемонии, прошедшей в Виндзорском замке, Гамильтон не стал общаться с прессой. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в минувшее воскресенье состоялась последняя гонка чемпионата «Формулы-1». К ней Гамильтон и пилот Red Bull Макс Ферстаппен подошли с равным количеством очков, однако на последнем круге нидерландский автогонщик смог опередить британца и завоевать чемпионский титул.

Гамильтон стал четвертым гонщиком из Великобритании, посвященным в рыцари. Также он стал первым автогонщиком, получившим рыцарский титул до завершения карьеры.

До него титул получали сэр Джек Брэбем, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джеки Стюарт. Также в рыцари был посвящен Фрэнк Уильямс — основатель команды «Формулы-1» Williams.

Как известно, Льюис Гамильтон — семикратный чемпион мира «Формулы-1», который по количеству побед сравнялся с немецким автогонщиком Михаэлем Шумахером.

Напомним, имя семикратного чемпиона «Формулы-1» и пилот «Мерседеса» Льюиса Гамильтона внесли в традиционный королевский новогодний список награждений еще в декабре 2020 года. Тогда кроме Гамильтона в перечень лиц попали люди, которые принимали активное участие в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Источник: Sky Sports