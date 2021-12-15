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Ракурс
У столичного журналиста украли велосипед, пока он брал интервью у главы полиции, фото: Олег Черныш

У киевского журналиста украли велосипед, пока он брал интервью в полиции

15 дек 2021, 16:49
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В Киеве у журналиста Олега Черныша украли велосипед, пока он брал интервью у руководителя столичной полиции в здании Главного управления Нацполиции Киева.

Об этом Черныш сообщил сегодня, 15 декабря, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам журналиста, велосипед украли прямо из-под квартиры, где он был прикован к стене и спрятан за дверью общего с соседями коридора.

Одно радует — велик был старенький, покоцанный и не очень дорогой, — резюмировал Черныш.


У столичного журналиста украли велосипед, пока он брал интервью у главы полиции, фото: Олег Черныш

Напомним, летом в центре Киева украли велосипед у сотрудника посольства Нидерландов. В последний раз это транспортное средство видели возле здания Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Ракурс


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