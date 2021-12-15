У київського журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв’ю у поліції

У столичного журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв’ю в очільника поліції, фото: Олег Черниш

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Ракурс

У Києві в журналіста Олега Черниша вкрали велосипед, поки він брав інтерв’ю у керівника столичної поліції в будівлі Головного управління Нацполіції Києва.

Про це Черниш повідомив сьогодні, 15 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами журналіста, велосипед викрали прямо з-під квартири, де він був прикутий до стіни та захований за дверима спільного з сусідами коридору.

Одне радує — велик був старенький, покоцаний і не дуже дорогий, — резюмував Черниш.

Нагадаємо, влітку у центрі Києва викрали велосипед у співробітника посольства Нідерландів. Востаннє цей транспортний засіб бачили біля будівлі Національного антикорупційного бюро.