Bloomberg повідомив про небажання провідних країн ЄС готувати санкції проти РФ

https://racurs.ua/ua/n164468-bloomberg-povidomyv-pro-nebajannya-providnyh-krayin-ies-gotuvaty-sankciyi-proty-rf.html

Ракурс

Декілька провідних країн Євросоюзу вважають за краще фокусуватися на діалозі з Москвою, ніж одразу готувати новий пакет економічних заходів на випадок вторгнення Росії в Україну.

Про це 15 грудня повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставлених офіційних осіб у ЄС та дипломатів, які говорили на умовах анонімності.

Німеччина, Франція, Італія та Іспанія хочуть сфокусуватися на переговорах із Москвою, перед тим як планувати деталі можливих економічних заходів, — передає агентство.

Однак чимало інших членів ЄС вважають, що підтримка загрози санкцій краще працюватиме для стримування дій Росії.

Західні країни неодноразово попереджали, що вживатимуть проти РФ економічних заходів, якщо вона нападе на Україну. Захід стурбований присутністю російських військ поблизу кордону з Україною, у деяких країнах вважають, що Росія може готувати вторгнення, і застерігають від цього.

Ми хочемо використовувати цей режим запобігання, тобто роботу дипломатії, спробувати вивчити різні сценарії, щоб мати відповідь на кожен із них, і дати зрозуміти, що буде відповідь для будь-якого з них, якщо вони почнуть втілюватися, — заявив депутатам у вівторок у Страсбурзі верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Лідери ЄС обговорять 15−16 грудня це питання в Брюсселі під час дводенного саміту і двосторонніх зустрічей, у тому числі з президентом України Володимиром Зеленським.

Попередження Путіну

Низка західних лідерів, у тому числі президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, розмовляли з Путіним останніми днями, щоб передати повідомлення про те, що Захід у разі нового вторгнення запровадить набагато жорсткіші санкції, ніж він утримує прти РФ упродовж багатьох років.

За словами людей, знайомих з планами, це можуть включати заходи щодо відсторонення великих російських банків від західної фінансової системи, а також зобов’язання Німеччини не вводити в експлуатацію газогін «Північний потік-2».