Bloomberg сообщил о нежелании ведущих стран ЕС готовить санкции против России

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Несколько ведущих стран Евросоюза предпочитают фокусироваться на диалоге с Москвой, но не готовить новый пакет экономических мер на случай вторжения России в Украину.

Об этом 15 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц в ЕС и дипломатов, говоривших на условиях анонимности.

Германия, Франция, Италия и Испания хотят сфокусироваться на переговорах с Москвой, прежде чем планировать детали возможных экономических мер, — передает агентство.

Однако многие другие члены ЕС считают, что поддержка угрозы санкций будет лучше работать для сдерживания действий России.

Западные страны неоднократно предупреждали, что будут принимать против РФ экономические меры, если она нападет на Украину. Запад обеспокоен присутствием российских войск вблизи границы с Украиной, в некоторых странах считают, что Россия может готовить вторжение и предостерегают от этого.

Мы хотим использовать этот режим предотвращения, то есть работу дипломатии, попытаться изучить разные сценарии, чтобы ответить на каждый из них, и дать понять, что будет ответ для любого из них, если они начнут воплощаться, — заявил депутатам во вторник в Страсбурге верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Лидеры ЕС обсудят 15−16 декабря этот вопрос в Брюсселе во время двухдневных саммитов и двусторонних встреч, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предупреждение Путину

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, разговаривали с Путиным в последние дни, чтобы передать сообщение о том, что Запад введет намного более жесткие санкции.

По словам людей, знакомых с новыми планами, это могут включать меры по отстранению крупных российских банков от западной финансовой системы, а также обязательство Германии не вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2».