Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n164467-novye-pravila-pogranichnikam-razreshili-poverhnostnuu-proverku-lic-veschey-i-avto.html

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Граждан, вещи и автомобили на украинской границе смогут проверять с сегодняшнего дня, 15 декабря.

Верховная Рада внесла изменения в закон «О Государственной пограничной службе Украины» относительно совершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Пограничной службы. Бойцы ГПСУ получили право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, товаров (грузов), транспортных средств (поверхностная проверка), а также в случае необходимости изымать предметы, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни и здоровью человека. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Проверять вещи и автомобили граждан, которые находятся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу или контрольном пункте въезда-выезда. Проверка будет осуществляться в следующих случаях:

в случае нарушения лицом или попытки лица нарушить пограничный режим, режим в пунктах пропуска (пунктах контроля) через госграницу, режим в контрольных пунктах въезда-выезда или повредить интересам национальной безопасности Украины;

в случае пребывания лица в пределах пограничной полосы без соответствующего разрешения;

в случае наличия оснований считать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;

в случае наличия оснований считать, что у лица или в машине находится вещь, оборот которой запрещен или ограничен, или которая представляет угрозу жизни и здоровью человека;

если транспортное средство или вещь лица являются орудием совершения правонарушения и / или находятся в месте, в котором могло быть совершено правонарушение;

в других случаях, предусмотренных законодательством или решением суда.

В ГПСУ рассказали, что поверхностная проверка не осуществляется в отношении лиц, которые в соответствии с законодательством пользуются правом неприкосновенности или имеют дипломатический иммунитет.

Пограничники получили право визуально осмотреть содержимое личных вещей гражданина, салон, багажник автомобиля, могут заглянуть под капот. Бойцы ГПСУ могут потребовать открыть сумку, рюкзак, портфель, мешок, капот, крышку багажника или дверь салона транспортного средства. Также имеют право попросить показать содержимое карманов.

Напомним, в декабре украинские силовики провели масштабные учения на границе с Беларусью в Волынской области. Учения проходили в рамках специальной операции «Полесье», а пограничники противодействовали попытке «прорыва» нелегалов с Украины.