Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n164467-novi-pravyla-prykordonnykam-dozvolyly-poverhnevu-perevirku-osib-rechey-i-avto.html

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Громадян, речі та автомобілі на українському кордоні зможуть перевіряти прикордонники відсьогодні, 15 грудня.

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про Державну прикордонну службу України» щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Прикордонної служби. Бійці ДПСУ отримали право здійснювати візуальний огляд осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів (поверхнева перевірка), а також у разі потреби вилучати предмети, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю і здоров’ю людини. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Перевірятимуть речі та автомобілі громадян, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон або контрольному пункті в’їзду-виїзду. Перевірка здійснюватиметься у таких випадках:

у разі порушення особою чи спроби особи порушити прикордонний режим, режим у пунктах пропуску (пунктах контролю) через держкордон, режим у контрольних пунктах в’їзду-виїзду або зашкодити інтересам національної безпеки України;

у разі перебування особи в межах прикордонної смуги без відповідного дозволу;

у разі наявності підстав вважати, що в транспортному засобі перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;

у разі наявності підстав вважати, що в особи чи в машині знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю і здоров’ю людини;

якщо транспортний засіб або річ особи є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходяться в місці, в якому могло бути вчинено правопорушення;

в інших випадках, передбачених законодавством або рішенням суду.

У ДПСУ розповіли, що поверхнева перевірка не здійснюється стосовно осіб, які відповідно до законодавства користуються правом недоторканності або мають дипломатичний імунітет.

Прикордонники отримали право візуально оглянути вміст особистих речей особи, салон, багажник автомобіля, можуть заглянути під капот. Бійці ДПСУ можуть вимагати відкрити сумку, рюкзак, портфель, мішок, капот, кришку багажника або двері салону транспортного засобу. Також мають право попросити показати вміст кишень.

Нагадаємо, у грудні українські силовики провели масштабні навчання на кордоні з Білоруссю у Волинській області. Навчання проходили у межах спеціальної операції «Полісся», а прикордонники протидіяли спробі «прориву» нелегалів до України.